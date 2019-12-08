قيادي بالإنتقالي يكشف عن الأوضاع بعد عودة الحكومة اليمنية لعدن

الأحد 8 ديسمبر 2019

كشف نائب رئيس دائرة الدراسات والبحوث في الأمانة العامة للمجلس الإنتقالي الجنوبي باليمن عبود ناجي حسين الحالمي عن الأوضاع بعد عودة الحكومة الشرعية للعاصمة المؤقته عدن، وخطوات الإنتقالي في حالة عدم رضوخ الشرعية لتنفيذ بنود للاتفاق الرياض.



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وقال في حوار خاص لــ "اليمن العربي"، إن الوضع في عدن لم يتغير كثير بل زاد صعوبة وتعقيد فمنذ عودة الحكومة حسب اتفاق الرياض لم تنجز أي شيء يذكر من الالتزامات التي عليها فالرواتب لم تصرف للكثير حتى اللحظة والخدمات وضعها سيئ ولانفلات الأمني والفوصى والبسط على الأراضي والمتنفسات العامة وهذا أمر متوقع بالنسبة لنا منذو أن شكلت تلك الحكومة ماهي الا حكومة فساد وهدر للمال العام وحكومة فشل.

وحول المطلوب فعلياً من الحكومة الشرعية حسب الإتفاق، قال تنفيذ الإتفاق نصاً وروحاً وعلى وجة الخصوص سرعة إعلان الحكومة الجديدة وتعيين محافظ لعدن والعمل على توفير الخدمات الملحة للناس وكذا العمل على تحريك ملفات مهمة لعل أبرزها الملف العسكري والأمني وخفظ التوتر والتحشيد.