عاجل.. اطلاق نار في محيط القصر الرئاسي اللبناني

الأحد 8 ديسمبر 2019

القصر الرئاسي اللبناني

أوقف الجيش اللبناني عددًا من المتظاهرين بعد تبادل لإطلاق النيران على طريق القصر الرئاسي في العاصمة اللبنانية بيروت.



يأتي هذا فيما يعقد سمير الخطيب المرشح المحتمل لرئاسة الحكومة اجتماعًا مع رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري في بيت الوسط في بيروت.

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وسيبلغ الخطيب، الحريري، بانسحابه من سباق رئاسة الوزراء ورغبة الطائفة السنية في أن يترشح الحريري مرة أخرى لرئاسة الحكومة.

وكان مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، استقبل في دار الفتوى، المرشح لرئاسة الحكومة سمير الخطيب الذي قال بعد اللقاء: “تشرفت بلقاء سماحته واستمعنا إلى آرائه وإرشاداته وتوجيهاته وحكمته في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان، وتم التأكيد خلال اللقاء على تعزيز وحدة الصف الوطني والإسلامي، وصاحب السماحة له مواقفه الوطنية الجامعة الهادفة إلى بناء دولة القانون والمؤسسات التي نحرص عليها وعلى أبناء الشعب اللبناني الأساس في كل ما نسعى إلى عمله والقيام به”.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية أضاف الخطيب: “صاحب السماحة هو من داعمي الرئيس سعد الحريري الذي يبذل جهودًا للنهوض بلبنان ويدعم دوره العربي والدولي الذي يصب في هذا الإطار.

وعلمت من سماحته أنه نتيجة اللقاءات والمشاورات والاتصالات مع أبناء الطائفة الإسلامية تم التوافق على تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة.

وبناء عليه، سأتوجه إلى بيت الوسط للاجتماع مع الرئيس سعد الحريري لإبلاغه بالأمر لأنه هو من سماني لتشكيل حكومة جديدة، وأنا له شاكر على هذه الثقة الغالية”.