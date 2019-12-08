شاهد .. ورشة عمل حول مخرجات التعليم بكلية اللغات جامعة عدن

الأحد 8 ديسمبر 2019

بدات اليوم الأحد، بكلية اللغات والترجمة بجامعة عدن ورشة عمل حول صياغة مخرجات التعليم وتصميم خطة المساق الدراسي على أسس الإعتماد الأكاديمي وضمان الجودة, بمشاركة (50 )مشارك ومشاركة من أعضاء هيئة التدريس والتدريس المساعدة بالكلية .



وتناقش الورشة التي تستمر خمسة أيام وتعقد تحت (نحو التمييز) مخرجات التعليم ,وكذا تصميم خطط المساقات الدراسية, وفق أسس الإعتماد الأكاديمي وضمان الجودة.

وفي إفتتاح الورشة، أكد رئيس جامعة عدن، الدكتور، الخضر ناصر لصور، أن هذه الورشة تأتي في صميم العمل الأكاديمي للجامعة وهو هدفها .. معبراً عن إرتياحه الشديد لهذه الفعالية لما تحتويه من أبعاد علمية وتعليمية وأكاديمية ,تعود بالنفع المعرفي لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وحث رئيس الجامعة في سياق كلمته المشاركين على إنتهاز هذه الفرصة بتطوير مهارتهم العلمية والأكاديمية كون هذه الفعالية ترتكز على أسس ومبادئ وطرق التدريس .

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من جانبه أشار عميد كلية اللغات، الدكتور، جمال الجعدني، إلى أن عمادة الكلية سبق وأن خططت منذ بداية العام الدراسي لهذه الورشة العلمية الأكاديمية .. منوهاً أن جامعة عدن تخطو خطوات إيجابية في هذا الجانب .

وأوضح أن هذه الورشة الخاصة بالمساقات الدراسية تأتي حسب الإعتماد الأكاديمي لضمان الجودة ..مشيراً أن هذه هي الثالثة التي تنفذها كلية اللغات والترجمة في هذا المجال , حيث أصبح شرطاً أساسياً لمواكبة المواصفات العالمية للجامعات المعتمدة في الامتياز العالمي , إذ أن جامعة عدن تدخل في هذه المنافسة .

وقال أنه ستقدم خلال هذه الورشة العديد من البرامج العلمية النظرية والتطبيقية التي ستعمل على صقل مهارات المشاركين في الورشة ليتم بعدها الخروج بعدد من التوصيات والأفكار العامة في هذا المجال.

ويشمل برنامج الورشة صياغة مخرجات التعلم وتصميم المساق الدراسي وإعداد خطة المساقات الدراسية على ضوء الصياغة إلى جانب تطبيق عملي عرضي لصياغة المخرجات وتعميم خطة المساق الدراسي لبرامج قسم الترجمة في البكلاريوس والماجستير والدكتوراه إلى جانب عدد من المواضيع التطبيقية والنظرية.