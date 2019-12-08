هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية يدشن موقعه الإلكتروني

الأحد 8 ديسمبر 2019

دشنت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية اليوم بالعاصمة الموقتة عدن، موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت .



ويأتي تدشين الموقع في إطار الإستراتيجية الترويجية التي تضطلع بها هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية لتعزيز وتنويع سُبل التواصل مع الدوائر المختلفة داخل اليمن وخارجها.

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وخلال التدشين أكد القائم بأعمال المدير العام في هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بعدن، المهندس أحمد التميمي، خلال بأن موقع الهيئة بنسخته الجديدة يقدم كافة المعلومات الجيولوجية والتقارير الجيولوجيا والخدمات التي ستعمل على تحسين بيئة الاستثمار وتقديم كافة التسهيلات لتشجيع الشركات لاستئناف أعمالها في قطاع المعادن والصخور الصناعية والانشائية، وكذلك تشجيع الشركات للاستثمار في قطاع المعادن والذي يبشر بمستقبل واعد.

ودعا التميمي، وسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات والأخبار حول قطاع المعادن عبر موقع الهيئة الرسمي ((http://www.gsmr-aden.org) وذلك بهدف الحصول على المعلومات الحقيقية بعيداً عن أي اجتهادات.