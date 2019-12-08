شكرا لقرائتكم خبر عن المهندس حسام غيثان مديرا عاماًً لوحدة طوارئ المياه في المناطق الريفية والان مع التفاصيل

الأحد 8 ديسمبر 2019 أصدر وزير المياه والبيئه اليمني قراراً رقم (27) لسنة 2019 م محرر 2019/8/4 م قضت مادته الاولى.

Advertisements تعيين المهندس حسام خميس عبيد غيثان مديرا عاما لوحدة طوارئ المياه والاصحاح البيئي بالمناطق الريفية . فيما نصت مادته الثانية على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم تنفيذه.

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