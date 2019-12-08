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شكرا لقرائتكم خبر عن سقطرى.. مؤسسة خليفة الإنسانية تساهم في صرف مياه الأمطار والان مع التفاصيل
الأحد 8 ديسمبر 2019
ساهمت الفرق التابعة لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية في فتح المجاري وتصريف المياه بعدد من الشوارع والأحياء في حديبو بسقطرى.
وضاعفت الفرق من جهودها لتقديم يد العون لأهالي سقطرى المتضررين من المنخفض الجوي "بافان".
وفتحت الفرق عدداً من الممرات المائية في الحارات القديمة لوحدة 14 أكتوبر، مع إزالة الحواجز التي كانت تمنع المياه من المرور للبحر.
بدورهم أشاد أهالي الأرخبيل بجهود مؤسسة خليفة في فتح الطرقات والممرات المائية التي تسربت لعدد من المنازل.
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