خبير عسكري: اذا سمحنا لقوات حزب الاصلاح بالعودة الى عدن سنخسر كثيرا

الأحد 8 ديسمبر 2019

كشف خبير عسكري جنوبي عن سبب إصرار حزب الإصلاح العودة إلى عدن.



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وقال العميد خالد النسي: ‏اصرار حزب الاصلاح المسيطر على الشرعية دخول عناصره الى قصر المعاشيق ليس من اجل تامين الحماية للحكومة مع العلم ان الحكومة متواجدة ولا احد يعترضها والجنوبيين هم من يؤمن الحماية لها.

واختتم بقوله: ولكن حزب الاصلاح يريد العودة الى عدن لتعود الفوضى والاغتيالات وسنخسر كثيراً اذا سمحنا له.