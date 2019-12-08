شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات قصف حوثية تطال المشتركة في الجاح ببيت الفقيه بالحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 8 ديسمبر 2019 شنت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، عمليات قصف واستهداف طالت مواقع القوات المشتركة المتمركزة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة ، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأفادت مصادر عسكرية، أن مليشيات الحوثي استهدفت مواقع القوات المشتركة في الجاح بقذائف مدفعية الهاون الثقيلة وبقذائف RBG. Advertisements وأضافت المصادر، أن المليشيات شنت عمليات استهداف مكثف بالأسلحة المتوسطة عيار 12.7 وعيار 14.5 وبسلاح معدل البيكا. وأشارت المصادر إلى أن قناصة المليشيات قامت بعمليات بإطلاق نيران أسلحتها صوب مواقع القوات المشتركة منذ ساعات الصباح الأولى .

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