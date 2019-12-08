شكرا لقرائتكم خبر عن قتل 2200 شخصا.. تطور خطير في مرض الإيبولا بالكونجو والان نبدء بالتفاصيل
ويقول الخبراء إن هناك افتراضا عاما بأن من يصاب مرة بالإيبولا يكتسب مناعة ضد المرض، وليس هناك حالات مسجلة لإصابة ثانية بالمرض لكن بعض الباحثين يعتبرون ذلك، على أقل تقدير، احتمالا نظريا كما أن انتكاسة الإصابة الأولى نادرة للغاية.
و قالت السلطات الصحية ، أن المرض أصاب أكثر من 3300 شخص وأودى بحياة أكثر من 2200 منذ منتصف العام الماضي ليصبح ثاني أسوأ عام في السجلات.
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