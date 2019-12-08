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إطلاق نار على طريق القصر الرئاسي والجيش يوقف عددا من المشتبه بهم

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ذكرت تقارير إعلامية بأن إطلاقاً للنار وقع على طريق القصر الرئاسي في لبنان ، وأن الجيش قام بإيقاف عدداً من المشتبه بهم.

وفي المقابل ، قال المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية سمير الخطيب: "علمت من مفتي لبنان عبد اللطيف دريان ، أنه تم التوافق على تسمية الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة وسأتوجه الى بيت الوسط للاجتماع مع الحريري لإبلاغه بالأمر لأنه هو من سماني لتشكيل الحكومة".

وقال الخطيب من دار الافتاء : دريان مواقفه الوطنية الجامعة الهادفة الى بناء دولة القانون والمؤسسات التي نحرص عليها وهو من داعمي الرئيس سعد الحريري الذي يبذل جهودا للنهوض بلبنان ويدعم دوره العربي والدولي.

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