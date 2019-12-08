شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار على طريق القصر الرئاسي والجيش يوقف عددا من المشتبه بهم والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت تقارير إعلامية بأن إطلاقاً للنار وقع على طريق القصر الرئاسي في لبنان ، وأن الجيش قام بإيقاف عدداً من المشتبه بهم.

وفي المقابل ، قال المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية سمير الخطيب: "علمت من مفتي لبنان عبد اللطيف دريان ، أنه تم التوافق على تسمية الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة وسأتوجه الى بيت الوسط للاجتماع مع الحريري لإبلاغه بالأمر لأنه هو من سماني لتشكيل الحكومة".

وقال الخطيب من دار الافتاء : دريان مواقفه الوطنية الجامعة الهادفة الى بناء دولة القانون والمؤسسات التي نحرص عليها وهو من داعمي الرئيس سعد الحريري الذي يبذل جهودا للنهوض بلبنان ويدعم دوره العربي والدولي.