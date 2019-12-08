شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار على طريق القصر الرئاسي والجيش يوقف عددا من المشتبه بهم والان نبدء بالتفاصيل
وفي المقابل ، قال المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية سمير الخطيب: "علمت من مفتي لبنان عبد اللطيف دريان ، أنه تم التوافق على تسمية الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة وسأتوجه الى بيت الوسط للاجتماع مع الحريري لإبلاغه بالأمر لأنه هو من سماني لتشكيل الحكومة".
وقال الخطيب من دار الافتاء : دريان مواقفه الوطنية الجامعة الهادفة الى بناء دولة القانون والمؤسسات التي نحرص عليها وهو من داعمي الرئيس سعد الحريري الذي يبذل جهودا للنهوض بلبنان ويدعم دوره العربي والدولي.
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