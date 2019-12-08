الحشد الشعبي يعلن نتائج الصفحتين الأولى والثانية من إرادة النصر السابعة

أعلن مدير مديرية الحركات في هيئة الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعاوي، الأحد، عن نتائج الصفحتين الأولى والثانية من المرحلة السابعة لعملية إرادة النصر، فيما اشار إلى أن القطعات المشاركة تشارف على انتهاء العملية.
وأضاف، أن "الصفحتين الأولى والثانية من المرحلة السابعة لعمليات إرادة النصر التي انطلقت، امس السبت، اسفرت عن تفتيش وتأمين 45 قرية في المناطق التي شملتها العملية، فضلا عن تدمير 45 عبوة ناسفة و14 مضافة لتنظيم داعش الإرهابي”، مبينا أنه “تم تدمير ايضا معسكر عائشة في محافظة ديالى والذي يعتبر ابرز المعسكرات الاستراتيجية لداعش الذي يشرف على تدريب الإرهابيين في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين".
وتابع، ؟أن "العملية اسفرت ايضا عن العثور على أربعة انفاق لداعش وكهف (عدد 2) حيث تم تدميرهما بالكامل بالاضافة الى العثور على زورقين ودراجة نارية، فيما تم اعتقال عدد من المشتبه بهم وتسليمهم إلى القوات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ضمن قاطع عمليات ديالى".
وتابع، أن "القطعات المشاركة في العملية شارفت على الانتهاء من واجباتها”، لافتا إلى أن “العملية نفذت في ظروف مناخية صعبة للغاية في ظل الامطار الغزيرة ووعورة المناطق الجبلية الا ان العملية اثبتت اللياقة البدنية العالية التي يتمتع بها المقاتل ودقة تنفيذ الواجبات".
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