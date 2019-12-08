واشنطن: سنضمن سلامة القواعد العسكرية

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الاحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستتخذ احتياطات، لضمان سلامة القواعد العسكرية ومراجعة إجراءات التفتيش للأجانب في برامج التبادل.
وكشفت مجموعة تراقب المحتوى المتطرف على الإنترنت، أن الطيار السعودي المتهم بقتل ثلاثة أشخاص داخل قاعدة بحرية أمريكية في ولاية فلوريدا الأمريكية، نشر، على ما يبدو، انتقادا لحروب الولايات المتحدة الأمريكية على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل تنفيذ الهجوم.
ويعمل في القاعدة الأمريكية نحو 16 ألف عسكري و7400 مدني، بحسب الموقع الالكتروني لقاعدة بينساكولا.
يذكر أن حادث آخر وقت الأربعاء الماضي، قام فيه بحار بإطلاق الرصاص على ثلاثة مدنيين في قاعدة بيرل هاربور التاريخية في هاواي مما أدى إلى مقتل اثنين منهم قبل أن ينتحر.
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