واشنطن: سنضمن سلامة القواعد العسكرية

وذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن تصريح إسبر جاء تعليقا على الحادث الذي وقع، الجمعة الماضي، بإحدى القواعد العسكرية الأمريكية في فلوريدا.

وكشفت مجموعة تراقب المحتوى المتطرف على الإنترنت، أن الطيار السعودي المتهم بقتل ثلاثة أشخاص داخل قاعدة بحرية أمريكية في ولاية فلوريدا الأمريكية، نشر، على ما يبدو، انتقادا لحروب الولايات المتحدة الأمريكية على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل تنفيذ الهجوم.



ويعمل في القاعدة الأمريكية نحو 16 ألف عسكري و7400 مدني، بحسب الموقع الالكتروني لقاعدة بينساكولا.

يذكر أن حادث آخر وقت الأربعاء الماضي، قام فيه بحار بإطلاق الرصاص على ثلاثة مدنيين في قاعدة بيرل هاربور التاريخية في هاواي مما أدى إلى مقتل اثنين منهم قبل أن ينتحر.