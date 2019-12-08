بالصورة.. 'فيفا' يكشف عن الكرة الخاصة بمونديال الاندية

النسخة المقبلة من البطولة العالمية المنظمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، تعد هي النسخة رقم 16 من المسابقة التي بدأت في عام 2000 من البرازيل.

ويشارك في البطولة التي تقام في العاصمة القطرية "الدوحة" كل من، السد القطري (بطل الدوري القطري)، ليفربول (بطل دوري أبطال أوروبا)، فلامينجو (بطل كوبا ليبرتادورس)، الهلال (بطل دوري أبطال آسيا)، الترجي (بطل دوري أبطال إفريقيا)، مونتيري (بطل أمريكا الشمالية)، هينجين (بطل أوقيانوسيا).