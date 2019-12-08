- 1/2
- 2/2
2019-12-08 | 15:30
1,772 مشاهدة
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الكرة الخاصة بكأس العالم للاندية والتي تستضيفها قطر للفترة من 11 وحتى 21 كانون الاول الجاري بمشاركة 7 فرق من 6 قارات.
ويشارك في البطولة التي تقام في العاصمة القطرية "الدوحة" كل من، السد القطري (بطل الدوري القطري)، ليفربول (بطل دوري أبطال أوروبا)، فلامينجو (بطل كوبا ليبرتادورس)، الهلال (بطل دوري أبطال آسيا)، الترجي (بطل دوري أبطال إفريقيا)، مونتيري (بطل أمريكا الشمالية)، هينجين (بطل أوقيانوسيا).
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. 'فيفا' يكشف عن الكرة الخاصة بمونديال الاندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.