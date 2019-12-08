الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال احد 'ممولي داعش' في الموصل قبل التحرير

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، عن اعتقال احد "ممولي داعش" في الموصل قبل التحرير. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بكمين محكم ومعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع فوج الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة للفرقة من القاء القبض على أحد الارهابيين في قرية تمارات بقضاء تلعفر – الموصل".



وأضاف أن "الإرهابي يعد احد ممولي عصابات داعش الارهابية حيث كان يقوم بسرقة حبوب الحنطة في سايلو الوائلية وبيعها لحساب تلك العصابات"، مشيرا الى أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ ارهاب".



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