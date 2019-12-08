ترامب: أنا أكثر رئيس صداقة لإسرائيل في تاريخ البيت الأبيض

قال الرئيس دونالد ترامب، إن إسرائيل "لم يكن لها صديق أفضل في البيت الأبيض منه على عكس سابقيه.
وقال ترامب إن أسلافه "لم يدفعوا سوى الكلام إلى هذه القضية".
وأضاف "لم يكن لديهم أي نية للقيام بذلك في رأيي". "لكن على عكس الرؤساء الآخرين حافظت على وعودي".
كما أبرز ترامب قراره بإلغاء أكثر من نصف قرن من السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط من خلال الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان الاستراتيجية على الحدود مع سوريا.
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