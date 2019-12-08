هل يعتقل العراق قاسم سليماني؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قاسم سليماني (62 عاما) رأس حربة المخططات التخريبية الإيرانية خارج الحدود من محافظة كرمان الواقعة جنوب شرقي إيران، وكان ابنا لأسرة فقيرة يعمل عائلها في مجال البناء.

ولمع نجم قائد فيلق القدس الذي يدير عمليات استخباراتية واغتيالات لمعارضين في الخارج، بعد الحرب العراقية الإيرانية التي دامت لنحو 8 سنوات بداية من عام 1980.

ويتولى قاسم سليماني مسؤولية فيلق القدس منذ عام 1998، والذي يحظى بميزانية سرية لا تخضع لإشراف حكومي أو برلماني نهائيا، فضلا عن خضوعها رأسا لأوامر المرشد الإيراني علي خامنئي.