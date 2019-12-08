القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قاسم سليماني (62 عاما) رأس حربة المخططات التخريبية الإيرانية خارج الحدود من محافظة كرمان الواقعة جنوب شرقي إيران، وكان ابنا لأسرة فقيرة يعمل عائلها في مجال البناء.
ولمع نجم قائد فيلق القدس الذي يدير عمليات استخباراتية واغتيالات لمعارضين في الخارج، بعد الحرب العراقية الإيرانية التي دامت لنحو 8 سنوات بداية من عام 1980.
ويتولى قاسم سليماني مسؤولية فيلق القدس منذ عام 1998، والذي يحظى بميزانية سرية لا تخضع لإشراف حكومي أو برلماني نهائيا، فضلا عن خضوعها رأسا لأوامر المرشد الإيراني علي خامنئي.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يعتقل العراق قاسم سليماني؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.