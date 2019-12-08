وزير الدفاع الأمريكي: سنردع السلوك الإيراني كما ينبغي

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الأحد، إن الولايات المتحدة ستردع السلوك الإيراني كما ينبغي إذا لم تتوقف طهران عن انتهاكاتها.

وأضاف، خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، أن أمريكا ستتخذ الاحتياطات لضمان سلامة القواعد العسكرية ومراجعة إجراءات التفتيش للأجانب في برامج التبادل بعد حادث إطلاق النار في قاعدة بينساكولا بولاية فلوريدا.

وأشار إسبر إلى أنه طلب من البنتاجون "مراجعة الإجراءات المتعلقة بالفحص قبل مجيء الجنود من بلدان أخرى بغرض التدريب"، واصفا البرامج التدريبية بأنها "مهمة جدا للأمن القومي الأمريكي".

وأكد أن "السبيل الوحيد لإحراز تقدم" في الحرب الدائرة في أفغانستان منذ وقت طويل "سيكون من خلال تسوية سياسية" مع حركة طالبان والحكومة الأفغانية.

وشدد على أن الولايات المتحدة حققت هدفها في الشرق الأوسط وهو "ردع سلوك إيران السيئ".

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وكانت إيران أعلنت، السبت، أنها ستكشف قريبا عن جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، وذلك استمرارا لسياستها في انتهاك الاتفاق النووي، المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.

ونقل التلفزيون الإيراني عن علي أصغر زارين، نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية، قوله: "في القريب العاجل سنكشف عن جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي مصنعة محليا".





وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قالت إيران إنها بدأت في تطوير أجهزة طرد مركزي لتسريع عملية تخصيب اليورانيوم في خطوة تصعيدية ضد المجتمع الدولي بتقليص التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

وبموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول الكبرى، فيجب على الأولى تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة الطرد المركزي الأقل تطوراً من نوع "إي آر-1".

وقرر مجلس الأمن عقد اجتماع في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لمناقشة تنفيذ قرار عام 2015 بشأن الاتفاق النووي الإيراني.