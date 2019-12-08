رجل أعمال لبناني: هناك توافق على تولي سعد الحريري رئاسة الحكومة من جديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

قال رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب، اليوم إن هناك توافقًا على تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية من جديد.



وأدلى الخطيب، وهو أحد أبرز المرشحين لخلافة الحريري في تشكيل الحكومة اللبنانية، بهذا التصريح بعد اجتماعٍ مع مفتي لبنان.

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وأضاف الخطيب "المفتي من داعمي سعد الحريري الذي يبذل جهودًا للنهوض بلبنان وعلمت أنه نتيجة اللقاءات والمشاورات والاتصالات تم التوافق على تسمية الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة".

ويمثل هذا التصريح نهاية ترشح الخطيب لمنصب رئيس الحكومة المخصص للسنة في نظام المحاصصة الطائفي بلبنان. وكان الحريري قد استقال من رئاسة الحكومة في 29 أكتوبر بسبب الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة.