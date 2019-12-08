الأردن: مجلس النواب يحيل وزيرين سابقين إلى القضاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019 أحال مجلس النواب الأردني اليوم الأحد، وزيرين سابقين إلى القضاء بتهم فساد. وأحال مجلس النواب وزير البيئة السابق طاهر الشخشير إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني بعد أن صوّت بالمناداة بالأسماء بناء على تنسيب اللجنة القانونية. كما صوّت مجلس النواب بالأغلبية على إحالة وزير الاشغال السابق سامي هلسة إلى النيابة العامة بناء على تقرير اللجنة القانونية وبناء على طلبه شخصياً والذي تلي خلال الجلسة وذلك ليتمكن من إثبات براءته بعد نشر وسائل إعلام بوجود فساد في عطاءات وزارته أثناء توليه لحقبة الأشغال في الحكومة السابقه. وحضر الجلسة 119 نائباً صوتوا مع القرار، فيما غاب عن الجلسة 11 نائباً.





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