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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غارات مجهولة على مواقع ميليشيا إيرانية في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد عن أن طيراناً مجهولاً استهدف أمس مواقع للقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها بريف دير الزور الشرقي، بشرق سوريا، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 5 عناصر. وذكر المرصد أن الطائرات لا تزال مجهولة الهوية حتى اللحظة، موضحاً أنها استهدفت مساء أمس السبت مواقع للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها في منطقة الحزام الأخضر بأطراف مدينة البوكمال، شرقي دير الزور. وأضاف أن "القصف أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 5 من الميليشيات الموالية لإيران". ولم يتوافر على الفور مزيد من التفاصيل.
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