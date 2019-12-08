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السعودية تُلغي شرط وجود مدخل للعزاب وآخر للعوائل في المطاعم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

السعودية تُلغي شرط وجود مدخل للعزاب وآخر للعوائل في المطاعم

الخليج 365 - متابعات خاصة

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية، اليوم الأحد، تعديلات جديدة على شروط الحصول على تراخيص لـ 12 نشاطًا، بينها المدارس والمستشفيات والمطاعم، التي تم فيها إلغاء شرط وجود مدخل خاص للعزاب وآخر للعوائل.

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ونشرت الوزارة تفاصيل التعديلات الجديدة عبر حسابها في موقع ”تويتر“، وقد شملت أكثر من مئة شرط، بينها إلغاء شرط وجود مدخلين في المطاعم، وإلغاء شرط طول الواجهة، وعدم تحديد مساحات خاصة، إضافة إلى السماح بعمل المطابخ في الأدوار العلوية بشرط وضع كاميرات مراقبة مرتبطة بشاشات.

 

وشملت التعديلات الجديدة على أنشطة المدارس الأهلية، زيادة عدد أدوار المباني المستخدمة فيهـا إلى ثلاثة أدوار بدلًا من دورين في السابق، وتحديد ”متر“ مربع لكل طالب، إضافة إلى إلغاء شرط المسافة بينها.

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