أعلن ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​، ان "​الولايات المتحدة​ ستتخذ إجراءات احترازية لحماية قواعدها، وستراجع برامج تدريب العسكريين الأجانب". ويأتي هذا الموقف بعد ان اقدم "احد المتدربين السعوديين على اطلاق النار داخل قاعدة عسكرية اميركية ب​ولاية فلوريدا​، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين وإصابة سبعة آخرين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسبر: سنتخذ إجراءات احترازية لحماية قواعدنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.