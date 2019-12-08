وزيرة الدفاع الألمانية تدعو للرد على روسيا إثر جريمة برلين

دعت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور، في حديث صحفي، إلى "اتخاذ تدابير جديدة بحق ​روسيا​ على خلفية جريمة قتل مطلوب ل​موسكو​ في ​برلين​ مؤخرا"، مؤكدةً "ضرورة مناقشة هذا الامر واتخاذ القرار اللازم في ​الحكومة​ بشأن رد الفعل المطلوب"، مشيرةً الى "ضرورة مشاركة الجانب الروسي في التحقيق بهذه الجريمة"، مشددة على "وجود أدلة دامغة لدى الجانب الألماني تدين روسيا بهذه الجريمة".

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