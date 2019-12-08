مبعوث الصين للشرق الأوسط: نرفض التوسع الاستيطاني الاسرائيلي في فلسطين

أكد المبعوث الصيني للشرق الأوسط تشاي جي ون، "رفض بلاده جميع الإجراءات الاسرائيلية الهادفة لضم الأغوار الفلسطينية وتهويد البلدة القديمة من ​مدينة الخليل​"، مطالباً "​إسرائيل​ بالتوقف عن كل إجراءاتها التي من شأنها تصعيد العنف في الأرض الفلسطينية ومن بينها التوسع ​الاستيطان​ي وما يجري في ​القدس​".

وفي مؤتمر صحفي، اوضح جي ون، انه "خلال الآونة الأخيرة تقوم ​الولايات المتحدة الأميركية​ بالتنمر بالعلاقات الدولية وتعتدي على العدالة الدولية وتعمل بشكل أحادي، ما ألحق صدمات متلاحقة بعملية السلام بين ​الفلسطينيين​ والإسرائيليين"، مشيراً الى ان "تصريحات وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ حول شرعنة الاستيطان في ​الضفة الغربية​ مخالفة لكل القوانين الدولية".