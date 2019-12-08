مبعوث الصين للشرق الأوسط: نرفض التوسع الاستيطاني الاسرائيلي في فلسطين

أكد المبعوث الصيني للشرق الأوسط تشاي جي ون، "رفض بلاده جميع الإجراءات الاسرائيلية الهادفة لضم الأغوار الفلسطينية وتهويد البلدة القديمة من مدينة الخليل"، مطالباً "إسرائيل بالتوقف عن كل إجراءاتها التي من شأنها تصعيد العنف في الأرض الفلسطينية ومن بينها التوسع الاستيطاني وما يجري في القدس".
وفي مؤتمر صحفي، اوضح جي ون، انه "خلال الآونة الأخيرة تقوم الولايات المتحدة الأميركية بالتنمر بالعلاقات الدولية وتعتدي على العدالة الدولية وتعمل بشكل أحادي، ما ألحق صدمات متلاحقة بعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، مشيراً الى ان "تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حول شرعنة الاستيطان في الضفة الغربية مخالفة لكل القوانين الدولية".
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