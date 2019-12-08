رئيس وزراء بريطانيا: السباق الانتخابي لم ينته بعد

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "أنصاره من الرضا عن الذات قبل الانتخابات العامة المقررة في 12 كانون الأول الحالي، والمرجح فوزه فيها"، مؤكداً ان "السباق لم ينته بعد".
وفي كلمة له خلال حملته الانتخابية، اعتبر جونسون انه "الآن في الشوط الأخير من هذا السباق، والذي يمكن فيه للخيول بالطبع تغيير أماكنها"، مشدداً على عدم نسيان ما حدث عام 2017، وان هذه الانتخابات تتسم بالمنافسة الشديدة".
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