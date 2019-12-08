خارجية فلسطين: قرار مرتقب من العدل الدولية بشأن الاستيطان الإسرائيلي

أعرب وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، عن "تفاؤله بما سمعه من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن التصعيد الاستيطاني الاسرائيلي"، مرجحا "إعلان استنتاجات تخص القضية في الأسابيع القادمة"، موضحاً انه "يوجد الآن ثلاثة ملفات متعلقة بالقضية الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية، منها الأسرى والجرائم التي وقعت في غزة وملف الاستيطان، الذي يعتبر اكثر وضوحا من بين الملفات".
وفي ما يتعلق بقرار الكونغرس الأميركي الرافض للاستيطان، اشار المالكي، الى ان "القرار إيجابي ولأول مرة يصدر عن الكونغرس قرار من هذا النوع في ظل ما صدر عن الإدارة الأميركية"، معتبراً ان "هذا الجهد الذي بذلته القيادة والفرق الفلسطينية التي التقت بأعضاء الكونغرس قد أحدث فرقا إيجابيا".
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