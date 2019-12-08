خارجية فلسطين: قرار مرتقب من العدل الدولية بشأن الاستيطان الإسرائيلي

أعرب وزير خارجية ​فلسطين​ ​رياض المالكي​، عن "تفاؤله بما سمعه من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن التصعيد ​الاستيطان​ي الاسرائيلي"، مرجحا "إعلان استنتاجات تخص القضية في الأسابيع القادمة"، موضحاً انه "يوجد الآن ثلاثة ملفات متعلقة ب​القضية الفلسطينية​ أمام المحكمة الجنائية، منها الأسرى والجرائم التي وقعت في غزة وملف الاستيطان، الذي يعتبر اكثر وضوحا من بين الملفات".

وفي ما يتعلق بقرار ​الكونغرس​ الأميركي الرافض للاستيطان، اشار المالكي، الى ان "القرار إيجابي ولأول مرة يصدر عن الكونغرس قرار من هذا النوع في ظل ما صدر عن ​الإدارة الأميركية​"، معتبراً ان "هذا الجهد الذي بذلته القيادة والفرق الفلسطينية التي التقت بأعضاء الكونغرس قد أحدث فرقا إيجابيا".