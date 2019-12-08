أفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية بـ"مقتل 3 عسكرين في ​القوات المسلحة​ السعودية خلال المعارك الدائرة في اليمن. هذا وتقود السعودية في اليمن منذ عام 2015 ​التحالف العربي​ دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والموالية للرئيس ​عبد ربه منصور هادي​، في مواجهة قوات جماعة "​أنصار الله​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن مقتل 3 من عسكرييها في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.