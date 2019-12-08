الجيش السوري يستهدف تحركات المسلحين بريفي حماة وادلب

استهدف الجيش السوري بـ"صليات من الصواريخ والقذائف، مواقع الجماعات المسلحة في قريتي السرمانية و دوير الأكراد بريف حماة الغربي. كما استهدف محاور تحركهم في بلدات "معرة حرمة والتح والهلبة والغسانية والكتيبة المهجورة ومعرزيتا بريف ادلب".
وتأتي هذه الضربات بعد ان "جددت الجماعات المسلحة في ريف ادلب الجنوبي خرقها لاتفاق وقف التصعيد واعتدت بالقذائف الصاروخية على المدنيين في محيط مدينة السقيلبية بريف حماه الشمالي الغربي، ما تسبب بحدوث أضرار مادية دون وقوع إصابات بين الأهالي".
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