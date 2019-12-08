اخبار العالم

الجيش السوري يستهدف تحركات المسلحين بريفي حماة وادلب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

استهدف الجيش السوري بـ"صليات من ​الصواريخ​ والقذائف، مواقع ​الجماعات المسلحة​ في قريتي السرمانية و دوير ​الأكراد​ ب​ريف حماة​ الغربي. كما استهدف محاور تحركهم في بلدات "معرة حرمة والتح والهلبة و​الغسانية​ والكتيبة المهجورة ومعرزيتا ب​ريف ادلب​".

وتأتي هذه الضربات بعد ان "جددت الجماعات المسلحة في ريف ادلب الجنوبي خرقها لاتفاق وقف التصعيد واعتدت بالقذائف الصاروخية على المدنيين في محيط ​مدينة السقيلبية​ ب​ريف حماه​ الشمالي الغربي، ما تسبب بحدوث أضرار مادية دون وقوع إصابات بين الأهالي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري يستهدف تحركات المسلحين بريفي حماة وادلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا