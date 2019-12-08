الجيش السوري يستهدف تحركات المسلحين بريفي حماة وادلب

استهدف الجيش السوري بـ"صليات من ​الصواريخ​ والقذائف، مواقع ​الجماعات المسلحة​ في قريتي السرمانية و دوير ​الأكراد​ ب​ريف حماة​ الغربي. كما استهدف محاور تحركهم في بلدات "معرة حرمة والتح والهلبة و​الغسانية​ والكتيبة المهجورة ومعرزيتا ب​ريف ادلب​".

وتأتي هذه الضربات بعد ان "جددت الجماعات المسلحة في ريف ادلب الجنوبي خرقها لاتفاق وقف التصعيد واعتدت بالقذائف الصاروخية على المدنيين في محيط ​مدينة السقيلبية​ ب​ريف حماه​ الشمالي الغربي، ما تسبب بحدوث أضرار مادية دون وقوع إصابات بين الأهالي".