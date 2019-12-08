الخطيب: المفتي أبلغني ان اتصالاته أفضت للتوافق على تسمية الحريري لتشكيل الحكومة

أعلن سمير الخطيب ان مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان أبلغه ان اتصالاته ومشاوراته مع أبناء الطائفة أفضت للتوافق على تكليف سعد الحريري لتشكيل الحكومة.
واضاف الخطيب بعد لقائه المفتي: " تشرفنا بلقاء المفتي واستمعنا لارشاداته وتوجيهاته وحكمته بالمرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان وتم التأكيد على تعزيز الوحدة الوطنية والاسلامية"، مشيرا الى أن المفتي من داعمي الرئيس سعد الحريري الذي يبذل جهودا للنهوض ويدعم دوره العربي والدولي.
وقال: "علمت من سماحته انه نتيجة اللقاءات والمشاورات والاتصالات مع ابناء الطائفة تم التوافق على تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة، وعليه ساتوجه الى بيت الوسط للاجتماع مع الحريري لابلاغه بالامر لأنه من سماني وانا له شاكرا على هذه الثقة بالنسبة لي".
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