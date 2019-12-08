النشرة: مقرّبون من تيار المستقبل قد يطالبون بتأجيل موعد الاستشارات

علمت "​الخليج 365​" من مصادر أن مقربين من ​تيار المستقبل​ قد يطالبون بتأجيل موعد ​الاستشارات النيابية​ المقررة يوم غد إفساحا بالمجال أمام مزيد من المشاورات بعد تطورات اليوم.

وتضيف المصادر: "رغم ذلك فإن شيئا لم يتقرر بعد بخصوص تأجيل الاستشارات".