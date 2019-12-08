النشرة: مقرّبون من تيار المستقبل قد يطالبون بتأجيل موعد الاستشارات

علمت "الخليج 365" من مصادر أن مقربين من تيار المستقبل قد يطالبون بتأجيل موعد الاستشارات النيابية المقررة يوم غد إفساحا بالمجال أمام مزيد من المشاورات بعد تطورات اليوم.
وتضيف المصادر: "رغم ذلك فإن شيئا لم يتقرر بعد بخصوص تأجيل الاستشارات".
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