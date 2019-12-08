كرامي: الطائف باي باي وبأيدي السنة قبل سواهم

سأل النائب ​فيصل كرامي​ في تصريح على مواقع التواصل "ما جدوى الأستشارات النيابية الملزمة اذا كانت ​الطائفة السنية​ اعلنتها من ​دار الفتوى​ مبايعة شاملة ل​سعد الحريري​"؟ واضاف: "الطائف باي باي وبأيدي ​السنة​ قبل سواهم".

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