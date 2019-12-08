علمت "​الخليج 365​" من مصادر في ​الحراك الشعبي​ ان ​هيئة تنسيق الثورة​ التي عقدت مؤتمرا صحافيا اليوم لا تمثل الحراك بالشارع، بل تمثل فئة محددة منه بشكل أساسي، مشيرة الى أن أحدا لا يمكنه التحدث منفردا بإسم الثورة.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: هيئة تنسيق الثورة لا تمثّل الحراك بالشارع بل احد مكوناته فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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