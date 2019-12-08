ريفي: الشعب اللبناني يسير على خطى حلم جبران تويني

اشار الوزير السابق ​اشرف ريفي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "الشعب ال​لبنان​ي يسير على خطى حلم ​جبران تويني​، وهذه ​الثورة​ هي تراكمٌ طويل من النضال، وللشهداء فيها إرثٌ لا يمحيه الإغتيال للشهيد الكبير"، معتبراً ان "لبنان يتحرر".

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