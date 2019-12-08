شكرا لقرائتكم خبر عن إسكان البرلمان تطالب بجدول زمنى بمواعيد تسليم مشروعات الصرف الصحى بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عماد حمودة، الهيئة القومية للصرف الصحى للصرف الصحى بتسليم رد رسمى مكتوب موضح به نسب التنفيذ وبرنامج زمنى يوضح مواعيد التسليم للمشروعات الصرف الصحى بمحافظة المنيا.

كما أوصت اللجنة بتنظيم زيارة ميدانية لمحافظة المنيا بعد استلام الردود لدراسة الوضع بالمحافظة، جاء ذلك بعد أن شهدت اللجنة انتقادات من النواب بسبب تأخر تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بقرى محافظة المنيا.

أبدى النائب سمير البطيخى، استياءه من تأخر ربط المحطة الرئيسية بمحطات الصرف الأخرى، مع العلم أن أغلب المحطات اكتمل العمل بها وتم تسليمه ولا يبقى سوى أشياء بسيطة جدا ورغم ذلك الهيئة القومية للصرف الصحى فى تكاسل غير مقبول لإنهاء وربط هذه المحطات دون مبرر.

وقال إن محطات الرفع التى كانت مخصصة للصرف تم التعدى عليها بسبب إهمال المسؤولين، وأضاف، :"نفس المشكلة فى عدد 8 قرى تابعة لمركز سمالوط مما يمثل اهدار فى المال العام".

أما النائب سمير رشاد، أبدى استياءه من عدم إدراج قرية بنى خالد وقرية السرارية فى خطة الصرف الصحى بمجلس قروى بنى خالد مركز سمالوط.

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وعقب المهندس أشرف زكريا نائب رئيس الهيئة القومية للشرب والصرف الصحى، قائلا:"خلال شهرين من الآن سوف تكون مدينة سمالوط بها خدمة الصرف الصحي"، مضيفا بالنسبة للقرى التابعة للمركز فإن التأخير يعود للوحدة المحلية وليس الهيئة".

وبالنسبة لمحطة المياه الخاصة عرب الزينة، أوضح أشرف زكريا، أنه فى حال توفر الاعتماد المالى سوف يقوم بتسليم المحطة فى 30/6 وإذا لم تتوفر سوف تسلم فى 30/9.

وقال نائب رئيس الهيئة القومية للشرب والصرف الصحى، إن هناك ٤ محطات جارى تنفيذهم بقرية برجاية

وطالب النائب عاطف عبد الجواد بضرورة وجود لجنة متابعة تنبثق عن لجنة الإسكان لمتابعة مشروعات الصرف لأن ملف الصرف الصحى يهدد كل نائب فى دائرته، مضيفا كل خطط مشاريع الصرف التى تم تحديدها فى خطة2014 لم تنفذ حتى الآن.

وطالب النائب محمد إسماعيل بضرورة وجود جدول زمنى لدى النائب بالنسبة لمشروعات الصرف حتى يستطيع النائب أن يرد على أهالى دائرته.

وعقب المهندس ياسر السخاوى رئيس شركة المياه بالمنيا، قائلا تم تخطيط تغطية 98% من المنيا بالصرف الصحى، مشيرا إلى أن أسباب التأخير تعود إلى الوحدة المحلية فهى المنوطة بالموافقة على قطع الأراضي.