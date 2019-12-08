شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس: تميم بن حمد باع الإخوان بتعليمات من الأمريكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع قطريليكس، إن الخطوات القليلة التي تفصل مجلس الأمن القومي الأمريكي عن تصنيف جماعة الإخوان "منظمة إرهابية"، أجبرت النظام القطري على التخلي عن أعضاء الجماعة.

وأضاف قطريليكس، أن محامي مجلس الأمن القومي أكدوا أنه في حالة استيفاء الشروط يمكن للمجلس صياغة مذكرة تصنف الإخوان كتنظيم إرهابي، مؤكدين أن قسم مكافحة الإرهاب بالكونجرس، وقسم الشرق الأوسط بالإدارة الأمريكية، يعملان على قدم وساق للانتهاء من جمع الأدلة على تورط الجماعة في الأعمال الإرهابية حول العالم.

ولفت قطريليكس إلى أن مبادرات عديدة من قبل فشلت في إدراج الإخوان كمنظمة إرهابية خلال الإدارات السابقة للولايات المتحدة بسبب عدم التمكن من الوصول للحد القانوني، إلا أن مصر طلبت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحاولة مرة أخرى خلال عام 2019 باعتبار الجماعة تنظيماً إرهابياً دولياً حتى يتوقف النظامان التركي والقطري عن دعمهما.

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وأوضح قطريليكس، أن النظام القطري لن يصمد أمام العقوبات الأمريكية التي ستطبق عليه وقتها، وسيخشى بشدة على تضرر علاقته بالولايات المتحدة، مما سيجبره بأسرع وقت ممكن على طرد الجماعة ووقف تمويله لها.