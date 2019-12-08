شكرا لقرائتكم خبر عن نواب للوزراء: "انزلوا شوفوا الناس محتاجة إيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عدد من نواب البرلمان خلال بيانات عاجلة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، الوزراء بالنزول للشارع وتوجيه الموظفين بسرعة إنجاز مصالح المواطنين وعدم تعطيلها.

وشهدت الجلسة العامة، انتقاد النائب سعيد طعيمة لمكاتب الخبراء ومعاناة المواطنين معها، كما انتقد وزيرة الصحة، قائلا: "مقدم طلبات إحاطة لوزيرة الصحة ولا توجد استجابة، وكل ما نقدم طلب عايزين نبوس إيد كل موظف عشان يخلص".

وتساءل طعيمة فى البيان العاجل، عن أسباب قرار وزيرة الصحة بعدم تكليف الصيادلة، قائلا: "لو مش عايز تكلف الصيادلة قول لطلاب الثانوية العامة قبل ما يدخلوا الكلية، لكن مينفعش بعدما درسوا فى الكلية وتخرجوا تقولهم مفيش تكليف، هذا أمر غير دستورى وغير قانونى".

من جانبه، انتقد النائب رضا البلتاجى، الخلل فى العمل بالشهر العقارى، وقال رئيس المجلس الدكتور على عبد العال: "أتمنى سرعة الاستجابة من وزير العدل فيما يخص اعتبار الشهر العقارى هيئة مستقلة، وإما سأتضامن معك فى الاستجواب".

وأشار "البلتاجى"، إلى أنه قدم طلب بشأن استغلال قطعة أرض مساحتها 30 ألف متر غير مستغلة لاستغلالها فى إنشاء مجمع مدارس، وردت محافظة القاهرة بأنها مؤجرة كساحة انتظار، قائلا: "ازاى تهدر أرض ثمنها مليار جنيه، عشان 6 آلاف إيجار".

واستطرد "البلتاجى": "بعانى مع محافظ القاهرة الحالى والسابق والأسبق لاستغلال قطعة أرض مساحتها مليون و800 ألف متر لإنشاء منطقة صناعية تستوعب 50 ألف فرصة عمل".

فيما تحدث النائب عفيفى كامل، فى بيانه العاجل، عن ضرورة العمل على سد العجز فى عدد المدارس والمعلمين وضبط منظومة التعليم، والاهتمام بتوفير الأجهزة والمستلزمات الناقصة فى المستشفيات، وتوفير الصيانة، قائلا: "عايزين الوزراء ياخدوا بالهم من الناس الغلابة والمحتاجة، وينزلوا يشوفوا المستشفيات ناقصها إيه".

وأشار النائب عاصم مرشد، فى بيانه العاجل أمام الجلسة، إلى أنه حصل على موافقة فى عام 2016 بإنشاء وحدة جوازات تخدم 5 مراكز فى البحيرة، وأنه حتى الآن ومنذ أكثر من سنتين ينتظرون تخصيص مبلغ 2 مليون و600 ألف جنيه لإنشاء الوحدة".

















































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