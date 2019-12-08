شكرا لقرائتكم خبر عن السجينى: المواطن بيصحى الفجر عشان ياخذ رقم فى الشهر العقارى والدور بعد يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انتقادات حادة لسوء الخدمات ومعاملة المواطنين والتى تصل إلى حد ابتزازه بالشهر العقارى، قائلًا: "هناك ابتزازا للمواطن على أبواب الشهر العقارى ويصل سعر التوكيل غير الرسمى من 500 لـ 1000 جنيه".

وأضاف السجينى، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، " المواطن بيصحى من الساعه 5 الفجر عشان يأخذ رقم فى الشهر العقارى ليصل دورة بعدها بيومين ثلاثة، اقسم بالله هناك ابتزازا للمواطنين عينى ومالى من كل المنظومة".

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وتابع السجينى، أن عدم تسجيل العقارات بأنواعها ملف قديم حديث، متسائلا: إذن لماذا لا يتم اتخاذ قرارات حاسمة ولماذا البطء الشديد، قائلًا : "خايفين من إيه، استمرار الحكومة بهذا الشكل، ربنا هيجازينا، وآن الأوان لتبسيط الإجراءات".

وشدد السجينى، على ضرورة وضع تطوير الشهر العقارى ومسألة تسجيل العقارات أولوية، قائلًا: "أنت لا هتشق كوبرى ولا ترعة، هناك قضايا هامة ويجب إعادة تنظيمها".