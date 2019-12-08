شكرا لقرائتكم خبر عن النائب فتحى ندا يطالب بمنع استخدام المنشطات والمكملات بصالات الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور النائب فتحى ندا نقيب المهن الرياضية، بمنع استخدام المكملات الغذائية والمنشطات بصالات الجيم، وقال: "لحد امتى نتعامل على رد الفعل"، مطالبا بتعميم الخطاب الذى أصدره رئيس الوزراء الأسبق لأننا فى مشكلة وصت لحد الأزمة- حسب قوله.

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وأضاف النائب خلال البيان العاجل له اليوم بالجلسة العامة للمجلس: "اتفقنا مع شريف إسماعيل رئيس الوزراء الأسبق وخالد عبد الغفار وزير الشباب الأسبق على منع وجود المكملات الغذائية والمنشطات فى صالات الجيم"، مشيرا إلى أنها أدت إلى وفاة الكثيرين وآخرهم الفنان هيثم أحمد زكى.

وتابع: "لا يجب أن نتعامل بأسلوب رد الفعل ويجب أن نتعامل بالفعل وأطالب بتفعيل خطاب رئيس الوزراء السابق رحمة بشبابنا لأنها مشكلة وصلت للأزمة".