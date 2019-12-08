بالصور.. هطول أمطار على دمياط واستقرار حركة الملاحة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:

شهدت مناطق عدة في محافظة دمياط، سقوط أمطار اليوم الأحد، دون أن تتأثر حركة الملاحة بسوء الأحوال الجوية، تزامنا مع هبوب رياح في مدينة دمياط وكذلك رأس البر بينما استقر الطقس في باقي أنحاء الإقليم.

واستمرت حركة التداول التجاري في ساحة الحاويات بهيئة الميناء في ظل وجود عدد من سفن البضائع العامة بمنطقة المخطاف الخارجي في انتظار استصدار قرار الدخول.

ووجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في وقت سابق، رؤساء المدن والقرى برفع مياه الأمطار وقياس زمن استجابة الأجهزة المعنية ومدى جاهزيتها لمواجهة الأزمات.

كما أكدت استعداد المحافظة لمواجهة أي أمطار غزيرة أو سيول قد تحدث، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من تطهير البالوعات الأمطار للتأكد من استيعابها في حال سقوط أمطار غزيرة.