بعد لقائه مع مفتي الجمهورية بلبنان..الخطيب ينسحب من سباق رئاسة الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن المهندس سمير الخطيب، الذي طرح اسمه في الآونة الأخيرة لتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، انسحابه من سباق الترشح لرئاسة الحكومة.

وكشف مساء الأحد أن الطائفة السنية أبلغته بوجود إجماع على رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية.

وقال الخطيب بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان، الأحد: "علمت من المفتي أنه تم التوافق على تسمية الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة"، مضيفاً "سأتوجه إلى بيت الوسط للاجتماع مع الحريري لإبلاغه بالأمر لأنه هو من سماني لتشكيل الحكومة".

جاء انسحاب الخطيب بعد أن أكدت أوساط رئيس الحكومة المستقيل، أن نواب تيار المستقبل (الذي يرأسه سعد الحريري) سيسمون الخطيب مرشحاً لتشكيل الحكومة خلال الاستشارات النيابية التي دعا إليها الرئيس ميشال عون والمُزمع انطلاقها غدًا الاثنين.

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والخطيب رجل أعمال مُقرّب من رئيس الحكومة السابق، كما كان شريكًا للرئيس اللبناني الأسبق رفيق الحريري، في جزء من أعماله.

وانضم شريكًا وعضوًا بمجلس إدارة شركة "خطيب وعلمي" الهندسية العالمية منذ عام 1983، وفق تقارير إعلامية لبنانية.

تولّى الخطيب منصب المدير العام الإقليمي للشركة في لبنان والسعودية وسوريا، وساهم بتأسيس وإدارة مكاتب للشركة في كلٍ من مصر عام 2004، والجزائر عام 2002، ودمشق عام 1998، وجدة عام 1978، وطرابلس عام 2010، بحسب قناة "العربية".

وبعد تداول اسمه في قائمة الترشيحات المطروحة، أعلن الخطيب أن أطرافًا عدة تواصلت معه لتشكيل الحكومة، وأنه مستعد لتولي المهمة، مُشددًا على أن "التوافق ضروري لأي حل".