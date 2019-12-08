"العنف ضد المرأة وحماية ذوي الإعاقة".. موضوع ندوة داخل جامعة المنيا -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا، ندوة بعنوان "لا للعنف ضد المرأة.. والأشخاص ذوي الإعاقة"، داخل مجلس مدينة ملوي؛ للتعريف بحقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها، وحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.

حاضر الندوة، الدكتور جمال عاطف مدرس القانون المدني بكلية الحقوق جامعة المنيا ومنسق الوحدة، وبحضور نخبة من ممثلي وزارة الأوقاف، والتربية والتعليم، ووزارة الصحة بمدينة ملوي.

وناقش المحاضر، مفهوم العنف بصفته ظاهرة إجرامية منحرفة وخارجة عن الإطار الشرعي، إلى جانب تعريفه لظاهرة العنف ضد المرأة، وأشكال وأنماط هذا العنف بجوانبه الظاهرة والخفية، وأسبابه سواء كانت بدوافع عدائية أو موروثات مغلوطة.