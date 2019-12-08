الأوفر حظا في الهند... بعد فوزه باليانصيب يعثر على كنز تحت الأرض

عثر هندي فائز بأكثر من 800 ألف دولار في اليانصيب، على كنز هائل لم يتوقعه بعد اكتشاف مخبأ كبير للقطع النقدية يعود تاريخها إلى مملكة "ترافاكورو" قبل 100 عام.

وأكد موقع "ذا نيوز مينوت" أن الفائز بي راثناكاران بيلاي، استخدم جزءا من المبلغ المالي الذي فاز به في اليانصيب خلال شهر يناير عام 2018، وقدره 842 ألف دولار، لشراء بعض الأراضي في مسقط رأسه كيليمانور بولاية كيرالا بالهند.

وأضاف الموقع أنه، خلال عملية حرث بيلاي لأرضه بالقرب من معبد كريشنا القديم، تعثر محراثه بوعاء تحت الأرض، ليكتشف بذلك أن الوعاء كان يحتوي على أكثر من 2500 قطعة نقدية تعود لمملكة ترافانكاور، التي حكمت ولاية كيرالا الجنوبية لمئات السنين.

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وسُكّت العملات المعدنية، التي تزن أكثر من 20 كغ، بالفضة والنحاس والذهب، ويعتقد أن عمرها 100 عام تقريبا.

وأبلغ بيلاي السلطات عن اكتشافه المذهل، حيث سيُرسل الكنز إلى مختبر لتنظيفه، خاصة بعد تحول معظم العملات المعدنية إلى اللون الأخضر بسبب الأكسدة. وسيجري تقييم قيمتها من قبل الخبراء.

وتفيد التقارير أن الحكومة تخطط لتقديم مكافأة للهندي المحظوظ، لإبلاغه عن القطع النقدية الأثرية.