فرنسا تهدد: سنرد على واشنطن في حال فرضت ضرائب إضافية

هدد وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، برد قوي وحازم، إذا ما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقوبات على بعض المنتجات الفرنسية، منها "الشامبانيا"، مؤكدًا أن بلاده قد تحيل الأمر إلى منظمة التجارة العالمية.

وقال الوزير الفرنسي، في تصريحات لفضائية "فرانس 3"، "نحن مستعدون لتصعيد الأمر لمحكمة دولية، وبخاصة منظمة التجارة العالمية"، لافتًا إلى أن الضرائب التي فرضتها باريس على الشركات الرقمية لا تشمل الولايات المتحدة

وحدها وحسب، ولكن العالم أجمع، وبالتالي لا توجد تفرقة"، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وتسعى فرنسا والولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق حول الضريبة الرقمية التي أغضبت إدارة ترامب. وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بيان اليوم الثلاثاء: "تتبع فرنسا سياسات تمييزية ضد الشركات الأمريكية الرقمية، وعلى ضوء هذه الخطوة قد تفرض الولايات المتحدة رسومًا بنسبة تصل

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إلى 100 بالمئة على السلع الفرنسية تصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار".

وكان البرلمان الفرنسي صوت، في يوليو الماضي، معتمدا قانونا جديدا يسمح بفرض ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة مثل، فيسبوك وآبل وأمازون.

وتعارض الولايات المتحدة بقوة هذا القانون لأن معظم الشركات الرقمية العملاقة هي أمريكية وتدفع ضرائبها في الولايات المتحدة، لكن فرنسا تصرّ على مبدأ "السيادة الضريبية" وحقها بفرض ضرائب على الشركات الأجنبية الناشطة في فرنسا.

وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، ستطبق الضريبة على حوالي 30 شركة تشمل أيضا تطبيق انستغرام وشركة "إير.بي.إن.بي" للتأجير وموقع ميتك للتعارف.