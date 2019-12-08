الجيش اليمني يفكك 1740 لغمًا وعبوة ناسفة بـ"صعدة"

فككت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني 1740 لغما وعبوة ناسفة ومتفجرة خلفتها ميليشيا الحوثي في أطراف سوق "الملاحيظ" بمحافظة صعدة شمال غربي البلاد

وقال رئيس المركز الإعلامي للجيش في جبهة مران عادل القدسي - في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إن ميليشيا الحوثي قامت بزرع كميات كبيرة من الألغام المضادة للأفراد والعبوات الناسفة المستوردة والمصنوعة محلياً. من الألغام المضادة للأفراد والعبوات الناسفة المستوردة والمصنوعة محلياً.

وأشار إلى وجود الكثير من حقول الألغام التي لا تزال الفرق الهندسية تعمل على نزعها؛ والتي تشكل عائقا أمام المواطنين للعودة إلى بيوتهم.



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