وزيرة الدفاع الألمانية تدعو للرد على روسيا إثر جريمة برلين

دعت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور، إلى اتخاذ تدابير جديدة بحق روسيا، على خلفية جريمة قتل مطلوب لموسكو في برلين مؤخرا.

وقالت الوزيرة في حديث لصحيفة "بيلد آم سونتاج": "سيتعين علينا أن نناقش ذلك ونتخذ القرار اللازم في الحكومة بشأن رد الفعل المطلوب"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأضافت: "يجب على الجانب الروسي الآن،

المشاركة أخيرا في التحقيق بهذه الجريمة".

وشددت على وجود "أدلة دامغة" لدى الجانب الألماني تدين روسيا بهذه الجريمة، وقالت: "بالإضافة إلى جرائم القتل في بريطانيا، والنشاطات الروسية الأخرى، يشكل كل ذلك صورة مقلقة للغاية".

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في الصيف الماضي، شهدت برلين تصفية شخص يحمل الجنسيتين الروسية والجورجية،

ممن قاتلوا إلى جانب المسلحين ضد القوات الفدرالية الروسية في الشيشان.

وتم اعتقال مواطن روسي للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل هذه، حيث تزعم برلين بأن روسيا رفضت المساعدة في التحقيق، وأعلنت اثنين من موظفي السفارة الروسية في ألمانيا، شخصين غير مرغوب بهما.

ويعتقد الألمان أن الجريمة، نفذت بطلب من موسكو أو من قيادة جمهورية الشيشان الروسية، فالمقتول كان يعتبر إرهابيا في روسيا، فيما تنكر موسكو أي صلة بهذه الجريمة.