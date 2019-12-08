كردستان العراق تنفي الاتفاق مع عبدالمهدي لتسليم الإقليم 22 % من الموازنة

نفت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، الاتفاق مع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي على تسليم الإقليم 22 % من الموازنة قبل تقديم استقالته.
وأوضحت مصادر أن الاتفاق يقضي بتسليم 250 ألف برميل يوميا، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وقال رئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد، فارس عيسى إن "الاتفاق النهائي الذي توصل إليه الوفد الكردي مع الحكومة الاتحادية يقضي بتسليمالإقليم 250 ألف برميل يوميا لشركة سومو مقابل منح كردستان نسبة 12.6% من الموازنة الاتحادية تشمل رواتب البيشمركة".
وأعلن وزير المالية في حكومة إقليم كردستان، في 5 ديسمبر عن تسليم الحكومة الاتحادية في بغداد 250 ألف برميل من النفط الخام يوميا.
وأعلن ائتلاف دولة القانون، أمس الأربعاء، رفضه تنفيذ أي اتفاقتقوم به الحكومة الحالية مع إقليم كردستان، كونها حكومة "تصريف أعمال".
وأعربت حكومة إقليم كردستان، بعد اجتماع لها عقد يوم الثلاثاء الماضي، عن أملها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية الاتحادية في بغداد.
وبحسب بيان لها، أعرب الاجتماع عن أمله في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين، كما حث الكتل الكردستانية في مجلس النواب والكتل الأخرى على دعم إعداد المراحل اللاحقة خلال مناقشة مشروع الموازنة وبما يشمل تأمين الحقوق والمستحقات المالية الدستورية لإقليم كردستان.
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