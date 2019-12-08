تعرف على رابط التقديم لوظائف السجون بالسعودية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية للشئون العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن بدء استقبال طلبات المتقدمين لوظائف المديرية العامة للسجون للتعيين على رتبة جندي للرجال وذلك للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها منذ العاشرة صباح اليوم على أن تنتهي في العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر و 15 ربيع الأخر.

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وأوضحت إدارة القبول أن التقديم والتسجيل لوظائف السجون سيكون بشكل إلكتروني عبر بوابة ابشر للتوظيف بالضغط هنا.

وكان هناك شروط خاصة لابد أن تتوفر فيمن يرغب التقديم لوظائف السجون وهي:

. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلا ومنشأ، ويستثنى من كان مع والديه خلال خدمتهم للدولة خارج السعودية.

. أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

. أن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية وقت التقديم.

. ألا يكون متزوج من غير سعودية.

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. أن لا يكون المتقدم قد تم تعينه في وظيفة خاصة بالخدمة العسكرية

، أو انهى خدمته باحد الكليات العسكرية أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

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. ألا يكون موظف بأي جهة حكومية.

. إن كان المتقدم حصل على شهادته من خارج المملكة عليه أن يعادلها من وزارة التعليم السعودية والتصديق عليه.

. عليه أن يجتاز كافة الاختبارات واجراءات القبول.

. سيكون هناك أفضلية لمن يحمل مؤهلات أو دورات إضافية على أن تكون الشهادة من جهة معتمد، وإن كان المتقدم حاصل على شهادة من معهد خاص عليه تصديقها من جهة حكومية.. سكون هناك اختبارات لتلك الدورات.

وشددت الإدارة على أهمية ملئ البيانات بشكل دقيق حتى لا يستبعد الطلب.