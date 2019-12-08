أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الأحد، عن إتمام صفقة تبادل سجناء بين الجمهورية الإسلامية ودولتين خليجيتين بواسطة الشرطة الدولية "الإنتربول".
وصرح مساعد وزير العدل الإيراني للشؤون الدولية وحقوق الإنسان، محمود عباسي، بأن إيران سلمت مدانا يحمل الجنسية الكويتية إلىبلاده كي يقضي ما تبقى من مدة عقوبته في وطنه، مشيرا إلى أن عملية تسليم المدان جرت في مدينة مشهد.
كما أكد عباسي استلام بلاده عبر مطار مهرآباد في طهران ثلاثةمدانين إيرانيين محكوم عليه بالسجن في قطر، مؤكدا أن هؤلاء سيقضون أيضا ما تبقى من عقوبتهم في وطنهم، وذلك دون الكشف عن الجرائم المنسوبة إليهم.
ونقلت مصادر عن رئيس اللجنة الإيرانية لنقل المدانين وتبادلهم، إشادته بجهود "الإنتربول" ووزارة الخارجية والسلطة القضائية ومنظمة السجون والمسؤولين الآخرين، وبتعاونهم في نقل المدانين.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تتبادل سجناء مع الكويت وقطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.