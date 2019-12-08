أمير الإرهاب يجتاج تويتر.. ومغردون: قطر شريان الحياة للإرهابيين

تصدر هاشتاج أمير الإرهاب موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ للتأكيد على أن قطر تعمل على هدم الأوطان والقضاء على الدول العربية، وزعزعة أمنها واستقرارها، من خلال تدريب وتمويل الإرهاب.

وأكد مغردون، أن أمير قطر هو المدمر الأول والوحيد لجميع أجهزة الدول العربية، ويسعى لسرقة وهدم الأوطان تنفيذًا لإجندات الغرب وإرضاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متسائلين:" إلى متى يستمر تميم فى نشر الإرهاب فى المنطقة العربية؟".

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وقال أخرون، أن تميم بن حمد يناصر رئيس وزراء العراق من أجل قمع الشعب العراقي، لافتين إلى أن قطر دائمًا البلد الأولي في رعايه الارهاب، مؤكدين أن هناك حركات دولية تعمل على مواجهة الإرهاب القطرى وردعها من خلال تجميد الاموال القطرية التى يتم استغلالها لصالح الارهاب و التطرف و سفك الدماء.

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ولفت البعض الأخر أن قطر لم تترك بلد عربي الا ونشرت فيها الإرهاب

حتى انقلب العالم كله ضد تنظيم الحمدين لدعمهما المستمر للارهاب بتحالف مع الحركات المسلحة كتنظيم القاعدة و حركة التوحيد و الجهاد، موضحين أنأمير الشر لا يناصر الا الارهاب وهذا ما حدث من خلال مساندتة لرئيس وزراء العراق من أجل قتل الشعب العراقي.

وأضاف مغردون، قطر مساحتها لا تتعدي قريه من قري المملكه العربيه السعوديه ولولا أن السعوديه بلد عظيمه لا تطمع في غيرها لألتهمت قطر في 5 دقائق فقط وضمتها للسعوديه وعينت عليها أمير آخر واستراحت من صداع أمير قطر الذي يتصرف وكأنه قوه عظمي.