جونسون يبقي على جميع الخيارات بشأن مستقبله السياسي بعد الانتخابات

حرص رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تجنب الإجابة على تساؤل عما إذا كان يعتزم الاستقالة إذا ما أخفق حزبه "المحافظون" في الحصول على أغلبية في الانتخابات البرلمانية القادمة.

وقال جونسون في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" إنه يكافح من أجل كل صوت. ورغم سؤاله ثلاث مرات عما إذا كان مستعداً للاستقالة في حال خسر الحزب الانتخابات، فإنه لم يقدم إجابة واضحة.

وبدا جونسون حريصاً على تأمين المزيد من الدعم لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي تفاوض عليه مع بروكسل. ويقود جونسون حاليا حكومة أقلية.

وجدد التأكيد على أنه يريد تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتعهد بإتمام الأمر بحلول الحادي والثلاثين من يناير.

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كما جدد وعده للناخبين بتخفيض عدد المهاجرين من خلال نظام نقاط على غرار النظام الأسترالي.

وتولى جونسون المنصب في نهاية تموز/يوليو، خلفاً لتيريزا ماي، التي فشلت ثلاث مرات في تمرير اتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي عبر البرلمان البريطاني المنقسم.

وتظهر استطلاعات الرأي تصدر حزب المحافظين في الانتخابات، إلا أن نظام التصويت بالأغلبية في بريطانيا يجعل من التنبؤات الدقيقة أمراً صعباً. ويحصل المرشح الذي يفوز بأكبر عدد من الأصوات في واحدة من الدوائر الانتخابية الـ 650 على مقعد في مجلس العموم.

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